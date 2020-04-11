Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü sebebiyle Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tebrik mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tebrik mesajı gönderdi.