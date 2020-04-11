Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü sebebiyle Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tebrik mesajı gönderdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tebrik mesajı gönderdi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olarak Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutluyoruz.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 11, 2020
Kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Şanlıurfalı vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/xQgNBawcjB
Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.