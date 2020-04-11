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Başkan Erdoğan, 'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

11.04.2020, 16:11

Başkan , 'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü sebebiyle ve Büyükşehir Belediye Başkanı 'e tebrik mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tebrik mesajı gönderdi.

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