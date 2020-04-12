CHP'li belediyeler ücretsiz Sözcü gazetesi dağıttı!

Türkiye’nin bir çok bölgesinde bugün CHP’li belediyeler halkın vergileri ile alınam resmi belediye araçları ile Sözcü gazetesi dağıttı. Sözcü gazetesi bugün internet sitesinden gazeteyi dağıtan CHP’li belediyelerin listesini yayınladı.

Covid-19 sebebiyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıp birçok belediye halka hizmet adına çeşitli hizmetlere imza atarken CHP'li belediyeler Sözcü Gazetesi'ne hizmette yarıştı. CHP'li belediyeler adeta Sözcü'nün postacısı haline geldi.



Birçok il ve ilçede CHP'li belediyeler belediyeye ait resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı.



Sözcü gazetesi bugün durumu kendisi de itiraf etti. Sözcü'yü bedava dağıtan CHP'li belediyelerin listesini yayınladı. İşte Sözcü.com.tr'de yayınlanan o liste:

* İstanbul'da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri

*Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri

* İzmir'de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri

* Aydın Efeler Belediyesi

* Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

* Samsun Atakum Belediyesi

* Konyaaltı Belediyesi

* Edremit Belediyesi

* Bodrum Belediyesi

* Kuşadası Belediyesi

* Denizli Merkezefendi Belediyesi

* Milas Belediyesi

* Muğla Büyükşehir Belediyesi

* Marmaris Belediyesi

* Muğla Menteşe Belediyesi