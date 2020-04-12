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Virüsü yenen : Devletimizin koyduğu kurallara uyalım

Virüsü yenen Rüştü Reçber: Devletimizin koyduğu kurallara uyalım

12.04.2020, 20:03

Koronavirüs teşhisiyle bir süre hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilen eski milli kaleci , salgını herkesin ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

Hastanede tedavi altına alınan ve bir süre yattıktan sonra taburcu edilen efsane eldivenden geçtiğimiz günlerde iyi haber gelmiş ve son testinin negatif olduğu açıklanmıştı.

Bugün ise videolu bir mesaj yayınlayan Rüştü, salgını herkesin çok ciddiye alması gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

İşte Rüştü Reçber'in o mesajı şöyle:

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

"Birçoğunuzun bildiği gibi yakın zamanda Kovid-19 virüsüne yakalandım. Benim için zorlu ve uzun bir süreçti. Fakat doktorlarımızın yoğun çabası ve uyguladıkları tedaviyle virüsü yenmeyi başarabildik. Bu zorlu süreci atlatan biri olarak şunu söylüyorum ki, bu işin şakası yok. Herkesin, her yaş kesiminin ciddiye alması gerektiğini söylüyorum. Bizlerin iyiliği için devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım." diye konuştu.

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