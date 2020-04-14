Başkan Erdoğan Etiyopya Başbakanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, Türkiye’nin Etiyopya’ya desteğinin koronavirüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. "DESTEĞİMİZ KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA DA SÜRECEK"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Etiyopya'ya desteğinin koronavirüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti..