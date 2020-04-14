BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti! Haydar Baş kimdir?

Son dakika... Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’ın koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu. Trabzon'da covid-19 ile mücadele eden Baş hayatını kaybetti. Peki Haydar Baş Kimdir? İşte Haydar Baş'ın hayatı...

Son dakika... BTP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfullah Önder, dün akşam, Haydar Baş'ın 4 gündür tedavi altına tutulduğu hastanede yoğun bakıma alındığını açıklamıştı. Önder, yaptığı yazılı açıklamada,

"Bugün itibariyle solunum desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. Ömrü mücadele ile geçen Sayın Genel Başkanımızın koronavirüs ile olan mücadeleyi de en kısa sürede kazanıp sağlığına kavuşacağına inancımız tamdır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Sayın Genel başkanımız ile birlikte ailesine, teşkilat mensuplarımıza, tüm sevenlerine ve yüce Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerini kullanıştı.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını "Veda Hutbesinde İnsan Hakları" konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek "İslam ve Hz. Mevlana", "Tasavvuf Tarihi", "Din Sosyolojisi" ve "Din Psikolojisi" konularındaki tezleri neticesinde "Profesörlük" unvanını da aynı üniversiteden almıştır.



Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde vazifesini sürdürmektedir.



Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:



Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.



Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.



İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.



BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.



Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.



Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıdır.



Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı'dır.



Kendisi Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir.



Prof. Dr. Haydar Baş'ın görüşleri ve tezleri dünyada ve Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisansüstü tezlere ve akademik araştırmalara konu edilmiştir.