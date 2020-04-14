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lideri alındı

BTP lideri Haydar Baş yoğun bakıma alındı
Giriş Tarihi: 14.4.2020

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Kovid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve sözcüsü Lütfullah Önder'den geldi. Yazılı bir açıklama yapan Önder, Haydar Baş'ın 4 gündür tedavi altına tutulduğu hastanede dün yoğun bakıma alındığını açıkladı.

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