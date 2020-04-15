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lideri koronaya yenik düştü

BTP lideri Haydar Baş koronaya yenik düştü
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), 4 gündür Trabzon'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. BTP lideri, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca Akçaabat ilçesindeki özel hastanede tedaviye alınmış ve solunum desteğine ihtiyaç duyunca yoğun bakım servisine alınmıştı. Haydar Baş'ın vefat haberinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da taziyelerini ileten bir mesaj yayımladı. Çok sayıda siyasi de Baş ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

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