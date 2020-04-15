Son dakika haberleri... Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.
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Son dakika haberleri... Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.
TBMM'de kabul edildi! Yaz tatilinde eğitim devam edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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