Son dakika... Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vakalarına dair açıklamalarda bulundu. "İKİ GÜCÜMÜZ VAR" Bakan Koca açıklamasında, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerine yer verdi. Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IVrPbk8n2f — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2020