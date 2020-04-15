'Tüm hassasiyetler dikkate alındı'

Meclis’te uzun görüşmeler sonucu kabul edilen korona virüs tedbirleri kapsamındaki yeni infaz düzenlemesi önemli değişiklikler getiriyor. İnfaz kanununu değerlendiren Başkan Erdoğan, “Yeni düzenleme, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır” dedi.

Yeni infaz düzenlemesi, TBMM'de 86 saat süren görüşme maratonunun ardından kabul edildi. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte çok sayıda sıkıntı da ortadan kalkacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir video yayımlayarak konuyu değerlendirdi.

EN ÖNEMLİ HAKLARDAN BİRİ

Genel Kurul'da kabul edilen bu düzenlemenin oldukça önemli yenilikler getirdiğini aktaran Başkan Erdoğan, "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır. yargı Reformu Stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum. Yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık. Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin salgın tehdidinden korunması hususunda tüm tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum. Ceza infaz kurumlarının yönetim ve işleyişleriyle ilgili sorunları gidermeye yönelik adımlar atılmıştır" dedi.

HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINIYOR

Hakları, canları ve sağlıkları devlete emanet olan insanların salgın hastalığa yakalanmamaları için her önlemin alındığını kaydeden Erdoğan, "Ceza Kanunumuzdaki suç ve yaptırım dengesini tümüyle yeniden ele alacak kapsamlı bir çalışmaya şimdiden başladık. İnsanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında, daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz. İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında çocuk yaşlı hasta yeni doğum yapmış kadınlar gibi gruplar lehine insani yaklaşım geliştirilmiştir. Bu vatandaşlarımızın, devletin ve toplumun kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmayacağına inanıyorum. Kanunun yayımlanmasıyla, infaz sürelerinde yapılacak değişikliklere uygun şekilde, çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir. Düzenlemenin, ülkemizde adaletin tecellisi konusunda milletimizin beklentilerini daha yüksek oranda karşılayacağı da bir gerçektir" ifadelerini kullandı.



Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

Başkan Erdoğan, konuşmasında desteklerinden ötürü MHP'ye de teşekkür etti. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın tarafı olan Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kanunu, onay için geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete'de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız" dedi.