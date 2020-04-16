İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ için fezleke hazırlandı! MİT görevlilerini deşifre etmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya’da şehit olan MİT görevlilerinin isim ve rütbelerini deşifre eden İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ hakkında, “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu” çerçevesinde dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdi

İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ, 26 Şubat 2020 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın açıklamasında Libya'da şehit olan iki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin isim ve rütbelerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Özdağ, MİT mensuplarının görev ve faaliyetlerini icra ettiği yerlerini açıklamıştı.

Özdağ hakkında 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu" 27. Maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Başsavcılık Parlementerler Bürosu tarafından Özdağ hakkında atılı suç kapsamında fezleke hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede, Ümit Özdağ hakkında fezleke tanzimini gerektirir, yeterli ve kanunu delilinin mevcut olduğu, bu nedenle Ümit Özdağ hakkında Anayasa'nın 83. Maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kaydedildi.

Beş sayfadan oluşan fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunuldu. TBMM, Ümit Özdağ'ın dokunulmazlığını kaldırırsa İyi Partili milletvekili söz konusu suçtan yargılanabilecek.



Bilindiği gibi Libya'da görevli MİT mensuplarının kimliklerinin deşifre edilmesi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 kişi hakkında işlem yapılmıştı.



SABAH