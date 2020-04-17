‘Bu sefer ilaç üzerindeyiz’

Korona virüs salgını için aşı çalışmalarını büyük bir başarı ile sürdüren Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi.

Twitter hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarda öğrencileri ile birlikte poz veren Ovalı, dört farklı grup olarak devam ettiklerini ve bu kez bir ilaç üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ovalı, "Günler, geceler boyu çalıştılar ve daha da çalışacaklar. Ülkemiz için 3 gruba bölündük. Yarın dördüncü grup oluşuyor ve bu sefer bir ilaç üzerindeyiz. Gururla poz veren bu Türk çocuklarına inanıyorum. Bağışık plazma, kök hücre, Aşı ve virüs spesifik T hücre grubu" ifadelerini kullandı.

Ercüment Ovalı, çalışmalara devam ettiği ekipleriyle çekildiği fotoğrafları paylaştı.



23 Nisan tarihini işaret etmişti

Daha önce yaptığı açıklamalarda, 'Kök hücrelerin COVID-19 pnömonisinde kullanılması', 'IL-6 engelleyicisinin COVID-19 tedavisinde yer alması', 'Bağışıklık sistemi düşük olanlarda virüse karşı üretilmiş T lenfositlerinin kullanılması' ve 'Bağışık plazmalarının hızla devreye alınması' gibi önerilerde bulunan Ovalı, "Sadece 1 ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek" ifadelerini kullanmıştı.