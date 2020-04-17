  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem ‘Bu sefer ilaç üzerindeyiz’

‘Bu sefer ilaç üzerindeyiz’

‘Bu sefer ilaç üzerindeyiz’
Giriş Tarihi: 17.4.2020

Korona virüs salgını için aşı çalışmalarını büyük bir başarı ile sürdüren Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi.

Twitter hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarda öğrencileri ile birlikte poz veren Ovalı, dört farklı grup olarak devam ettiklerini ve bu kez bir ilaç üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ovalı, "Günler, geceler boyu çalıştılar ve daha da çalışacaklar. Ülkemiz için 3 gruba bölündük. Yarın dördüncü grup oluşuyor ve bu sefer bir ilaç üzerindeyiz. Gururla poz veren bu Türk çocuklarına inanıyorum. Bağışık plazma, kök hücre, Aşı ve virüs spesifik T hücre grubu" ifadelerini kullandı.

Ercüment Ovalı, çalışmalara devam ettiği ekipleriyle çekildiği fotoğrafları paylaştı.

23 Nisan tarihini işaret etmişti
Daha önce yaptığı açıklamalarda, 'Kök hücrelerin COVID-19 pnömonisinde kullanılması', 'IL-6 engelleyicisinin COVID-19 tedavisinde yer alması', 'Bağışıklık sistemi düşük olanlarda virüse karşı üretilmiş T lenfositlerinin kullanılması' ve 'Bağışık plazmalarının hızla devreye alınması' gibi önerilerde bulunan Ovalı, "Sadece 1 ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek" ifadelerini kullanmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Bu sefer ilaç üzerindeyiz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA