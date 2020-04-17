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'e hava harekatı: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Kandil'e hava harekatı: 18 terörist etkisiz hale getirildi

17.04.2020, 15:45 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020,15:57

Son dakika... kuzeyi bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından Kandil'deki büyük operasyonun detaylarını duyurdu. MSB, TSK'nın yürüttüğü operasyonlarda 18 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

MSB'DEN KANDİL OPERASYONU AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.

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