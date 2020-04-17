PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı. Malzemeler, Çukurova ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de devam eden operasyonlarda bulunan sığınak ve mağaralardan çıkarıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çukurca ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de devam eden operasyonlarda PKK'ya ait sığınak ve mağaralar tespit edildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen ikisi gece görüş olmak üzere 3 dürbün, iki el bombası, 5 fünye, iki adet 60 milimetrelik havan mühimmatı ve 287 doçka mermisi, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 4 adet RPG-7 sevk fişeği, iki güneş enerjisi paneliyle yaşam malzemeleri imha edildi.

AA