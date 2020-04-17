Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüse yenik düştü

Son dakika haberine göre... Türk üroloji camiasının önemli isimlerinden 85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs nediyle hayatını kaybeden 85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Eski Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak da görev yapmıştı.

BİNLERCE ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİ

Türkiye ve Avrupa Üroloji camiasının saygın isimlerinden olan Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu, kariyeri boyunca pek çok önemli çalışmaya imza attı, binlerce öğrenci yetiştirdi.

PROF. DR. SEDAT TELLALOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 27 Mart 1935 yılında Kıbrıs'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs'ta tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelerek burada tıp öğretimini tamamlayan Tellaoğlu, bir süre İngiltere'de görev aldıktan sonra üroloji ihtisasına 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde başladı.

ÜROLOJİ BÖLÜMÜNÜ KURDU

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi, Tellaoğlu'nun uzmanlık tezi olurken, uzmanlığında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Bölümünü kuran üç hocanın en genciydi.

Tellaoğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık da etmişti. Ayrıca; Türkiye'de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında da önemli katkıları olmuştur.