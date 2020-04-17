TBMM Başkanı Şentop'tan '23 Nisan' açıklaması

Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan açıklaması geldi. Şentop, "Salgın dolayısıyla 23 Nisan törenlerini daha az katılımla kontrollü bir şekilde gerçekleştireceğiz, sadece tebrikleri kabul olmayacak." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Salgın dolayısıyla 23 Nisan törenlerini daha az katılımla kontrollü bir şekilde gerçekleştireceğiz, sadece tebrikleri kabul olmayacak." açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları şöyle:

"Bu 23 Nisan' da aslında daha önce yapmış olduğumuz programları icra edeceğiz. Sabahleyin Meclis'te Atatürk Anıtı'nda başlayan daha sonra Anıtkabir'de, ardından 1920'de açılan ilk mecliste ki binamızda programımızı yapacağız. Daha sonra da burada Genel Kurul saat 14.00 de toplanacak. Bu toplantı daha önce olduğu gibi yine Meclis Başkanı'nın konuşması, parti grupları adına yapılacak konuşmalar ve milletvekillerinin yapacağı konuşmalar ile gerçekleşecek. Yalnız, tabii alınan tedbirler dolayısıyla; Meclis'te daha önce kanun görüşmelerinde de uygulandığı şekliyle milletvekillerinin katılımında hem sosyal mesafeye riayet ederek oturma hem de maske dahil koruyucu tedbirlere riayet etme bakımından dikkat edeceğimiz bir program olacak. Ben parti grupları ile de görüştüm daha az sayıda kontrolü sağlayacak şekilde arkadaşlarımızın katılacağı bir program olacak.Bu bakımdan 23 Nisan günü, esasen bugüne kadar yaptıklarımızı yapacağız. Bir tek bunların içerisinde tebrikleri kabul ettiğimiz program vardı Meclis Başkanı tarafından sırayla hem milletvekilleri hem siyasi parti temsilcileri, herkesin katıldığı şekilde onu gerçekleştirme imkanımız yok. Bu alınan tedbirler ve salgın dolayısıyla onun dışında kalan programları daha az katılımla kontrollü bir şekilde gerçekleştireceğiz.

VATANDAŞA ÇAĞRI

Akşamında ise; büyük bir resepsiyon planlıyorduk meclis bahçesinde yapacağımız geniş katılımlı. Bütün illerimizden canlı bağlantılar yapacağımız. Onu iptal etmek zorunda kaldık. Ama onun yerine bütün Türkiye'nin birlikte hareket edeceği, aynı anda aynı heyecanı yaşayacağı bir önerimiz olmuştu. Bu önerinin alaka gördüğünü görüyorum, takip ediyorum. 23 Nisan akşamı saat 21.00 de bütün Türkiye evlerimizden balkonlarımızdan İstiklal Marşını hep birlikte okuyalım diye bir önerimiz olmuştu. Bunu tekrarlıyorum burada 23 Nisan akşamı saat 21.00 de bütün vatandaşlarımızı evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Aynı şekilde televizyonlar da yayınlarına aynı saat itibariyle İstiklal Marşı yayınlayarak girecekler ben de buna Meclis bahçemizden katılacağım inşallah."