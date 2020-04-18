Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Tablosunun görseliyle duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saate 121 kişinin hayatını kaybettiğini, 1822 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıklayan Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı 18 Nisan Koronavirüs Tablosunun görseliyle duyurdu.

121 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saate 121 kişinin hayatını kaybettiğini, 1822 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı. Bakan Koca, bugün 40 bin 520 koronavirüs testi yapıldığını ve günlük vaka sayısının ise 3783 kişi olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

İYİLEŞEN HASTA 10 BİNİ GEÇTİ

Toplam test sayısı 598 bin 933, toplam vaka sayısı 82 bin 329, toplam vefat sayısı 1890, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1894, toplam entübe hasta sayısı 1054, toplam iyileşen hasta sayısı 10 bin 453 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var; Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.