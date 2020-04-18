Son dakika: Bakan Koca Sancaktepe'de inşa edilen hastanede incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapısı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu. Bakan Koca öğle saatlerinde inşaat alanına geldi. Alanda incelemelerde bulunan Bakan Fahrettin Koca, son durum hakkında da bilgi aldı. Bakan Koca daha sonra Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneyi inşaatına geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapımı devam eden bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapımı süren bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu.

Görevlilerden inşaat hakkında bilgi alan Bakan Koca, örnek hastane odasını da inceledi. İnşaatta çalışan işçileri selamlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ardından alandan ayrıldı.