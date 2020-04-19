  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Fethiye’de susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler koştu

’de susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler koştu

Fethiye’de susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler koştu

19.04.2020, 22:08 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020,22:08

Sokak yasağıyla birlikte caddelerde yalnız kalan hayvanların yardımına emniyet güçleri yetişiyor. 'de çekilen bir fotoğraf ise hayvanseverleri duygulandırdı.

Fethiye'de korona virüsü salgınını önleme tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, sıcak havalarda eklenince sokak hayvanları susuz kaldı.

Tuzla Mahallesi'ndeki Salı Pazarı Meydanı'nda susuz kalan bir köpeğin yardımına bekçiler koştu. Çeşmeden aldığı suyu eliyle köpeğe su içiren bekçinin görüntüsü hayvan severlerin beğenisini toplandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fethiye’de susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler koştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA