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O açılışın ardından Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken Şehir Hastanesi paylaşımı

O açılışın ardından Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken Şehir Hastanesi paylaşımı

20.04.2020, 16:49

açılış töreninde çok önemli açıklamalarda bulunan , videokonferans ile katıldığı toplantı sonrasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, paylaşımında " salgınıyla adeta kavrulduğu günlerde Şehir Hastanelerimizi açıyor olmamız oldukça önemlidir. Bugün ilk etabını hizmete aldığımız Başakşehir Şehir Hastanemiz Milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanelerinin Türkiye'nin sağlık sistemine güç kattığını söyledi.

Başkan Erdoğan, bu açılışın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"Dünyanın koronavirüs salgınıyla adeta kavrulduğu günlerde Şehir Hastanelerimizi açıyor olmamız oldukça önemlidir. Bugün ilk etabını hizmete aldığımız Başakşehir Şehir Hastanemiz Milletimize hayırlı uğurlu olsun."

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