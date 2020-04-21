Türkiye sağlıkta gurur abidesi

2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı. Video konferansla katıldığı dev kompleksin açılışında Türkiye’nin sağlık harcamaları bütçesinin 190 milyar liraya ulaştığını, sağlık hizmetlerinde destan yazıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, “Kendi kendimize yetmenin hatta dostlarımıza yardım etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye gücünü dünyaya gösteriyor” dedi.

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı açıldı. Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden olan dev kuruluşun açılışına video konferansla katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: Başakşehir Şehir Hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum. Malum burası yap-işlet-devret anlayışı ile yapıldı. Onun için Rönesans ve ortağına da teşekkür ediyorum. Temelini attığımız günden bu yana 'Başaramayacaklar' diyenler oldu. Türk müteahhit ve yabancı ortakla tamamladık. İkinci etabı ise Mayıs ayının 20'sinde açacağız. Dünyanın korona virüs salgını ile kavrulduğu bir günde bu açılışı yapmamız çok önemli. İnsanların hastane koridorlarında, evlerinde öldüğü bir dönemde elimizdeki bu kuruluşun kıymetini bilmeliyiz. Türkiye bu sürece oldukça avantajlı girmiştir.

ŞEHİR HASTANELERİ RÜYAMDIR

Kendi kendimize yetmenin hatta dostlarımıza yardım etmenin gururunu yaşıyoruz. Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Ülkemizde genel sağlık sigortası dışında kalan neredeyse kimse yoktur. Herkesi bu şemsiyenin altına topladık. Eskiden kelimenin tam anlamıyla dökülen hastanelerimizi yeniledik. Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir dedik ve her geçen gün bunları yapacağız. Salgın süreci Türkiye'de sağlık altyapısının ücretsiz olmasının önemini göstermiştir. Türkiye'de tamamen ücretsiz olan pek çok teşhis ve tedavinin Batı ülkelerinde nasıl yüksek ücretlerle yapıldığını görüyoruz. Diğer ülkelerde sadece ciddi paralar ödenerek gidilebilen hastaneler ülkemizdeki şehir hastanelerinin standartlarına ancak erişebiliyor.

10 YILLIK YATIRIM YAPIYORUZ

Yeşilköy ve Sancaktepe'de hava ulaşımı da olacak şekilde önlemimizi aldık. 10 yıl sonrasına cevap verecek bir yatırım yapıyoruz. Tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında 10 şehir hastanesini hizmete aldık. İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü yıl sonuna kadar, kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete alacağız. Türkiye'nin sağlık harcamalarına ayırdığı bütçe 190 milyar liraya ulaştı. Türkiye sağlık hizmetlerinde destan yazmıştır. Aynı başarıya her alanda rastlamak mümkün. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak evlatlarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Korona virüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için hep birlikte daha çok çalışacağız.

HESABINI SORARIZ

Şimdi yeni ufuklara yeni heyecanları kucaklayarak yol alacağız. Dünya ventilatör noktasında sıkıntılar yaşıyor ama biz bu süreci başarılı şekilde atlattık. Az önce takdimi yapılan 115 ventilatör dışarıdan ithal edildi. Ama şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ekranda gördüğünüz bu kadro üretmiş durumda. Tabi ayda 5 bini üretmezlerse hesabını sorarız. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak. Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk ve sıkıntıyı giderdik.

Ülkemizin yüz akı

Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli genel hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor. En son teknolojiyle donatılan hastanede 10 bin kişiye istihdam sağlayacak.