Başkan Erdoğan Huber Köşkü'nde torunlarıyla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi torunlarıyla bir araya geldi. O anları ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştı.

Çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdüren Başkan Erdoğan, torunlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın fotoğrafını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştı.