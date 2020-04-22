Başkan Erdoğan Huber Köşkü'nde torunlarıyla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi torunlarıyla bir araya geldi. O anları ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştı.
Çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdüren Başkan Erdoğan, torunlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın fotoğrafını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştı.
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