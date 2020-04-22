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Başkan Erdoğan'dan yoğun koronavirüs diplomasisi! Özbekistan ve İran Cumhurbaşkanları ile görüştü

Başkan Erdoğan'dan yoğun koronavirüs diplomasisi! Özbekistan ve İran Cumhurbaşkanları ile görüştü

22.04.2020, 17:43 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020,18:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüs salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Erdoğan ile Mirziyoyev arasındaki görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

RUHANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de telefonda görüştü.

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