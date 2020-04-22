Gençlere harçlık bırakıp helallik istediler

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'nda Cezayir'den gelerek kalan işçilerden bazılarının 14 günlük karantina süresini doldurduktan sonra ayrılırken, öğrencilere harçlık ve mektup bıraktıkları ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanlığı'nca korona virüs nedeniyle Cezayir'den tahliye edilen 450 Türk işçiden 160'ı Aydın Söke, 290'ı ise Efeler'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi. Yurtlarda 14 günlük karantina süresini dolduran 450 işçinin yapılan sağlık kontrollerinin ardından dün sabah otobüslerle memleketlerine gönderildi. İşçilerin ardından yurdu gezen görevliler ise odalardan ikisinde birer mektup ve öğrenciler için bırakılmış 500 lira harçlık buldu.

BU DEVLET ÇOK GÜÇLÜ

Odasında kaldığı öğrencilere 'Sevgili kız kardeşim' diye başlayan bir mektup yazan Ersin Yılmaz, mektubunda, "Devletimiz bize sahip çıktı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu devlet çok güçlü bir devlet. Sen de bu devleti daha güçlü yapmak için çok çalış. Benim de naçizane hediyemi kabul et. Bu odada 3 kişi kalıyorsunuz size bir miktar harçlık bırakıyorum, kendinize birer hediye alın. Hakkınızı helal edin" ifadelerine yer verdiği belirtildi.

İHSAN KARATAŞ