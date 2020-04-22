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Son dakika: Başkan Erdoğan ile arasında kritik görüşme

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Şevket Mirziyoyev arasında kritik görüşme

22.04.2020, 17:09 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020,17:15

Son dakika haberine göre, Başkan , Özbekistan ile telefonda görüştü. Görüşmede koronavirüs ile mücadele ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

KORONAVİRÜSE KARŞI DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde yeni tip koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri anlık takip ederken, aynı zamanda yoğun bir diplomasi trafiği de yürütüyor. Erdoğan, koronavirüs meselesinin ele alındığı iki uluslararası zirveye video konferansla katılırken, birçok liderle telefonla görüşerek koronavirüs ile mücadelede uluslar arası işbirliği imkânlarını ele aldı.

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