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Haberler Gündem Son dakika: MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesi edilmesi soruşturmasında kamu davası açıldı

Son dakika: mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesi edilmesi soruşturmasında açıldı

Son dakika: MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesi edilmesi soruşturmasında kamu davası açıldı

24.04.2020, 18:43

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak, 8 şüpheli hakkında dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; MİT Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesi soruşturmasında 1'i firari, 6'sı tutuklu toplam 8 şüpheli hakkında kamu davası açtığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında; şüphelilerin "Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama", İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçlarını işlediği ifade edildi. Şüpheliler hakkında TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27. maddeleri ihlal ettikleri gerekçesiyle kamu davası açıldı.

Kenan KIRAN / SABAH

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