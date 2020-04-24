Tek yürek İstiklal Marşı’nı söyledik

Başkan Erdoğan’ın çağrısıyla, TBMM’nin 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 83 milyon balkondan İstiklal Marşı’nı okudu.

TBMM'nin 100. yılında 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 83 milyon aynı anda balkondan İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı etkinliği çağırısını Başkan Erdoğan yapmıştı. Saat 21.00'de gerçekleştirilen İstiklal Marşı etkinliği öncesinde ulusa seslenen Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

SALGINLA MÜCADELE

"Tüm çocukların Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Bundan tam bir asır önce Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı kalemiyle değil yüreğinin her zerresinden kopup gelen vecd ile yazmıştır. Türkiye Cumhuriyet Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir. Bugün de korona virüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve umutla yürütüyoruz. 23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür." Başkan Erdoğan konuşmasının ardından çocuklarla beraber İstiklal Marşı'nı okurken, tüm Türkiye balkonlarda İstiklal Marşı'nı söyleyerek Erdoğan'a eşlik etti. Korona virüse karşı verilen mücadele nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerde de vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkarak İstiklal Marşımızı söyledi.



ERDOĞAN ÇOCUKLARLA BİRLİKTE SÖYLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram kutlamaları kapsamında ulusa seslendi ve çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Aynı anda Türkiye'nin her yerinde vatandaşlar da Başkan Erdoğan'a eşlik ederek İstiklal Marşı'nı söyledi.

BALKONLARA TAŞTIK

Başkan Erdoğan etkinlik öncesi yayınladığı mesajda "Videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Binlerce çocuk Başkan Erdoğan'ın çağrısına uyarak balkonlardan İstiklal Marşı'nı okudu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı tüm illerde olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu.