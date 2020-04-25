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Haberler Gündem “Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan”

“Hoş geldin ya

“Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan”
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Başkan , tüm islam aleminin Ramazan ayını kutladı. Erdoğan, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Hoş geldin ya " ifadesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Erdoğan, Kabe görselinin de yer aldığı iletisinde "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı" ifadesinin yer aldığı Bakara Suresi'nin 183. ayetini de paylaştı. Başkan Erdoğan'ın bu mesajı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

KORONA DİPLOMASİSİ DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele kapsamında dünya liderleriyle yaptığı görüşme trafiğini de sürdürüyor. Erdoğan, önceki gece de Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, korona virüse karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

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