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'dan o iddiaya çok : Yalan, iftira...

Selçuk Bayraktar'dan o iddiaya çok sert tepki: Yalan, iftira...

25.04.2020, 18:35

Müdürü ve Başkanı , 'nda iç ve dış hat terminallerinin T3 Vakfı ile 'a tahsis edileceği yalanına çok gösterdi.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, medyada yer alan Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerinin T3 Vakfı ile SAHA İstanbul'a tahsis edileceği yalanına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bayraktar ''DOĞRU DEĞİL! YA-LAN! İF-Tİ-RA! Ama size çamur atabilme fırsatı sunan her yalana depar atmaktan vazgeçer misiniz ondan emin değilim!'' diye yalan habere tepki gösterdi.

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