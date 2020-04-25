Türkiye için kritik tarih 16 Mayıs

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, korona virüsün Türkiye’deki kırılma noktasının 16 Mayıs olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yamanel, başarılı mücadeleyi ise ilaçlara erken başlanması, hızlı tespit ve iyi sağlık sistemine bağladı.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de Kovid-19 vaka ve vefat sayılarının tepe noktaya geldiğini belirten Prof. Yamanel, "Zamanında ve yerinde alınan karar ve tedbirlerle Türkiye'de artış hızında bir azalma oldu. Artış hızı yavaşladıkça hem yoğun bakıma giren hasta sayısı hem de kaybettiğimiz hasta sayısı azalıyor. Yoğun bakım sayısının ve ölüm oranlarının az olması çok önemli ve olumlu. Vaka artış oranına göre yoğun bakıma giren hasta sayımız aynı oranda artmıyor. Daha az vaka yoğun bakıma girmiş oluyor ve daha az kaybımız oluyor. Bu oranlarla birlikte asıl önemli olan ise test sayımızın 40 binleri aşması ve iyileşen hasta sayımızın da günlük vaka sayısına yetişmeye başlaması umut verici" diye konuştu.

HEP ERKEN TEDAVİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bakanlık personeli ile Bilim Kurulu üyeleri olarak başarılı bir çalışma ile gece gündüz demeden sürekli toplantılar yapıp önemli kararların altına imza attıklarını belirten Prof. Dr. Yamanel, "Kırılma noktasını 16 Mayıs gibi düşünüyoruz. Bunun iki sebebi var. Birincisi ilaçlara erken dönemde başlıyoruz ve hastaları hızlı tespit ediyoruz. İlaçların erken dönemde verilmesiyle asemptomatik olgulara bile ilaç temin edip verebiliyoruz. İkincisi de sağlık sistemimizin iyi olması. Sağlık sistemimiz hastaneye yatan insanların süreçlerini çok iyi yönetiyor ve yoğun bakım sistemlerimiz de çok iyi bir şekilde işliyor. Bunun sonucunda da kaybımız nispeten daha az olmuş oluyor" dedi.

Fatih ŞENDİL