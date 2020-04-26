AK Parti'den Mersin'de CHP'nin limon kumpası hakkında suç duyurusu!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından gündeme getirilerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kumpas olduğu iddia edilen görüntülerin AK Parti'ye kumpas olduğu ortaya çıktı. AK Parti yetkilileri limon videosunun ardından suç duyurusunda bulunurken, konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin Erdemli ilçesinde çekilen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek, 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti'yle (DP) çalıştığı öğrenilmişti.



CHP VE DP'LİLERLE KOLKOLA

Mahmut Dölek'in; 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti Erdemli Belediye Başkan Adayı Alparslan Gürgenç'le birlikte çalıştığı belirlenmişti. Dölek'in, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'le birçok fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabında, Demokrat Parti'nin seçim çalışmalarına ve mitinglerine katıldığı açıkça görülmüştü.

Dölek'in, 5 Nisan 2019 tarihinde yaptığı paylaşımda, "Her zaman kendisiyle çalışmaktan onur duyduğum ahlaklı başkan Alparslan Gürgenç ile Demokrat Parti ilçe başkanı, meclis üyesi ve çalışma arkadaşlarıyla Erdemli Adliyesi personellerini ziyaret ettik" ifadeleri yer alıyordu.





AK PARTİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik, Mersin Erdemli ilçesinde çekilen kurgu görüntüler hakkında açıklamada bulunmuş, "Söz konusu video ve bu videodaki şahıslar ile ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu olaylarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mersin Emniyeti, videoda yer alan Mahmut Dölek ve iki kişi hakkında operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre 3 şahıs gözaltına alındı. Operastonun AK Parti İl Başkanlığı'nın suç duyurusu üzeririne başlatıldığı öğrenildi.



AK PARTİ: SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Sabah.com.tr'ye açıklama yapan AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik şunları söyledi: "Bu 3 şahıs AK Parti Mersin İl Başkanı olarak benim yaptığım suç duyurusundan sonra gözaltına alındı. CHP suç duyurusunda bulundu mu bunu bile bilmiyorum. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım. Arkasındaki para trafiği ve farklı ilişkiler neyse ortaya çıksın istiyoruz. Bizim asla yargıya müdahalemiz olmaz. Ama bu süreçte AK Parti'nin adını kullanarak kirli kurgulara da izin vermeyiz."



Nazif Karaman/Sabah