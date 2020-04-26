‘Aman gevşemeyelim

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, Türkiye’nin virüsle mücadelede geldiği noktayı değerlendirdi. Salgında iniş sürecinin başladığını belirten Özlü, “Tedbirlere harfiyen uyulmalı. Gevşeme olursa tekrar rakamlar yükselebilir” dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, Türkiye'nin virüsle mücadelede geldiği son noktayı ve umut veren tabloyu Yeni Asır'a değerlendirdi. Prof. Dr. Özlü, "Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulumuzun zamanında ve yerinde aldığı tedbir ve bir dizi önlemlerle Türkiye, virüs salgınında iniş dönemine girdi. Ancak 24 Haziran verileriyle değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Önümüzdeki günlerdeki veri tabanını iyi okumak ve değerlendirmek gerekli" dedi.

ZİRVE 2 HAFTA ÖNCEYDİ

Salgınla mücadele savaşında Filyasyon ekiplerinin önemli bir başarıya imza attığını belirten Prof. Dr. Özlü, "Türkiye virüs salgınında Avrupa'ya oranla zirve konumunu tamamlamış durumda. Zaten 11 Nisan itibarıyla en yüksek vaka sayımızı yani 5 bin rakamlarını Türkiye olarak gördük. 10 Mart tarihinden itibaren en çok vaka görülen gün 11 Nisan'dı. Ondan sonra da bir durağanlaşma ardından da gerek vefat rakamlarında gerek hasta rakamlarında iniş görüldü. İyileşme oranlarında umut veren rakamlar da geldi" diye konuştu. "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı son veriler ülkemiz için bir hayli sevindirici" diyen Özlü, "Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bir çok ülkenin trendi yakalamaları 12 haftayı aştı. Ancak Türkiye'de 5 haftada bunu yakalamış görünüyoruz. Daha az hasarla, daha az kayıpla, daha kontrollü olarak salgını yönetiyoruz. Umarım bu umut veren tablo insanlarımızda bir gevşemeye neden olmaz" ifadelerini kullandı.



EMEKLERE YAZIK OLMASIN

Alınan tedbirlerde gevşeme olması halinde virüs rakamlarıyla ilgili eğrinin tekrar yukarıya doğru çıkabileceğini aktaran Tevfik Özlü, "Hiç bir ihmale ihtimal vermeden alınan tüm kurallar çerçevesinde herkesin tedbiri elden asla bırakmaması gerekir. Bulaşı salgın tamamen kontrol altına alınana kadar. Bu son veriler çok daha sevindirici çok daha umut verici. işte yüzden emeklere alınan tüm kararlar ve çalışmalara yazık etmeden sabırla, sosyal mesafeye, maske takmaya ve son olarak kişisel hijyen bakımına devam etmek gerekiyor' dedi.

'EN BAŞINDAN BEN İNANMIŞTIM'

İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülseren Sağcan, korona virüs hastalığını yenip tekrar işinin başına dönen doktorlardan biri. Her sağlıkçı gibi canını ortaya koyan ve görevi başında bu virüse yakalanan Uzman Dr. Sağcan da umut veren rakamlarla ilgili konuştu. Başarılı çalışmayla gelinen tabloya başından beri inandığını aktaran Sağcan, "Bu tamamen Türkiye'nin başarısıdır. Türk doktorlarının başarısı, alınan tedbirler ve vatandaşların büyük bir bölümünün harfiyen kurallara uyması ile gerçekleşti. Biz Bakanlık bilgisi ile hastalarımızın tedavisinde gerekli ilaçları kullandık" dedi.

'TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATILDI'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yöneticisi Toker Ergüder, Türkiye'de korona virüsle mücadelede iyileşen hasta sayısının vaka sayısını ilk kez geçmesini değerlendirdi. Türkiye'de salgının 10 Nisan tarihinde inişe geçtiğini kaydeden Ergüder, "Artık bu rakamsal veriler yavaş yavaş inişe geçtiğinin göstergesidir. Dünyada Çin ve Türkiye'den başka vaka sayısının iyileşen sayısının altında olduğu başka bir ülke duymadım" dedi.

FATİH ŞENDİL