Son dakika: Başkan Erdoğan Leyla Gülüşken ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyen ve Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getiren Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile görüştü.
İsveç'te koronavirüse yakalanan ancak tedavi edilmeyerek evine gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'nın çağrısına yanıt veren Türkiye, ambulans uçakla Gülüşken ve çocuklarını Türkiye'ye getirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyen ve Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getiren Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile görüştü.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Leyla Gülüşken'e cevap
Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2020
Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz... pic.twitter.com/auyeWS8P49
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