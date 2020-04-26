Son dakika: Başkan Erdoğan Leyla Gülüşken ile görüştü

İsveç'te koronavirüse yakalanan ancak tedavi edilmeyerek evine gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'nın çağrısına yanıt veren Türkiye, ambulans uçakla Gülüşken ve çocuklarını Türkiye'ye getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyen ve Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getiren Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile görüştü.

Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun.



Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz... pic.twitter.com/auyeWS8P49