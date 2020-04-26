  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan Leyla Gülüşken ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Leyla Gülüşken ile görüştü

26.04.2020, 18:48 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020,18:50

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'te testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyen ve Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getiren 'in kızı ile görüştü.

İsveç'te koronavirüse yakalanan ancak tedavi edilmeyerek evine gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'nın çağrısına yanıt veren Türkiye, ambulans uçakla Gülüşken ve çocuklarını Türkiye'ye getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyen ve Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getiren Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile görüştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Leyla Gülüşken'e cevap

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Başkan Erdoğan Leyla Gülüşken ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA