İçişleri Bakanlığı: Provokatif paylaşım yapan 402 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada son 42 günde, Kovid-19'la ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'si yakalandı.
Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli tespit edildi, 402 kişi yakalandı" denildi.
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