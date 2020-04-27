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: Provokatif paylaşım yapan 402 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Provokatif paylaşım yapan 402 kişi yakalandı

27.04.2020, 13:22 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020,13:34

: Sosyal medyada son 42 günde, Kovid-19'la ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'si yakalandı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli tespit edildi, 402 kişi yakalandı" denildi.

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