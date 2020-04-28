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Haberler Gündem Afrin'de terör saldırısı: Onlarca sivil hayatını kaybetti

'de terör saldırısı: Onlarca sivil hayatını kaybetti

Afrin'de terör saldırısı: Onlarca sivil hayatını kaybetti

28.04.2020, 19:18

, terör örgütü 'nin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıda ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 kişinin öldüğünü, 47 kişinin yaralandığını açıkladı.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi. İlk belirlemelere göre en az 20 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Ölü sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi." ifadelerine yer verdi.

İşte MSB tarafından yapılan açıklama:

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

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