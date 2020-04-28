El Salvador’da mahkumlara benzeri görülmemiş ceza

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından çete üyelerinin bulunduğu Izalco Hapishanesi'nde mahkumlara verilen ceza yankı uyandırdı. Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından maksimum acil durum ilan ederek mahkumlar için 24 saat hücre cezası emri verdi. Bukele, "Dış dünya ile temas olmayacak. Çete liderleri hücre hapsine girecek" dedi. Korona virüs salgınıyla mücadelenin devam ettiği ülkede, mahkumlara uygulanan hücre cezasında sosyal mesafenin korunmaması ise dikkat çekti. Elleri kelepçelenen mahkumlar, uzun sıralar oluşturacak şekilde birbirlerine yakın mesafede yan yana oturtuldu.