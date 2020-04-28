Leyla’nın sevinç gözyaşları

İsveç’te korona virüse yakalanan babası Emrullah Gülüşken için yaptığı çağrıyla gündem olan Leyla Gülüşken, babasının Türkiye’ye getirilmesi sonrasında Başkan Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı. Erdoğan’a, “Allah ülkemden ve sizden razı olsun” dediğini aktaran Gülüşken, “Cumhurbaşkanımızın sesini duyunca heyecandan nutkum tutuldu. Telefonu kapattıktan sonra 1 saat ağladım” dedi.

İsveç'te korona testi pozitif çıkan ancak buna rağmen hastaneye kabul edilmeyen Emrullah Gülüşken'in ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, dünya basını salgınla mücadelede her hareketi büyük beğeni toplayan Türkiye'nin, herkesin gıpta ile izlediği alkışlanacak bir operasyona imza attığını yazdı.

SİZE VE ÜLKEME GÜVENİYORUM

Şehirlerarası otobüs kaptanı olan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesindeki detayları Yeni Asır'a anlattı. Başkan Erdoğan'ın sesini duyunca bir kaç saniye heyecandan cevap veremediğini ve gözyaşlarını tutamadığını belirten Gülüşken, Erdoğan'ın kendisine, "Babanız Türkiye'ye ulaştı. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar. Artık emin ellerde, Rabbim şifalar versin inşallah. Görevimizi yaptık, yapmaya mecburuz. Sağlıkta hamdolsun dünyada Türkiye sayılı ülkelerden bir tanesi. Hiç endişe etmeyin. Biz tıbben üzerimize ne düşerse, bunları harfiyen yerine getireceğiz. Takibini yapacağız, merak etme. Hiç endişe etmeyin. Takip ediyoruz. Benim kendi danışmanım da kardiyologdur. O da işi yakından takip edecek. İnşallah sonu da hayırlı olur. Dua edelim üzerimize düşeni de yapalım" dediğini söyledi. Erdoğan'ın 'kaç kardeşsiniz' diye sorduğunu 5 dediğinde ise 'Maşallah nazar değmesin uzun ömürler versin' dediğini belirten Leyla Gülüşken, Başkan Erdoğan'a, "Allah ülkemden ve sizden razı olsun Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ederim bu yaptıklarınız için, ne desem az. Çok mutluyum sizinle konuştuğum için. Ülkemize ve size çok güveniyorum. Babam ve kardeşlerimin emin ellerde olduğu için çok mutluyum" dedi.

BABA ŞEFKATİ İLE KONUŞTU

Başkan Erdoğan'ın kendisini aradığına hala inanamadığını kaydeden Gülüşken, "O an adeta nutkum tutuldu, kendisi benimle bir baba şefkati ile konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin her daim yanımızda olduğunu söyledi. Dün bir kez daha Türk olarak doğduğum için ne kadar şanslı olduğumu anladım. Ne mutlu ki Erdoğan gibi bir liderimiz var" diye konuştu.

YENİ ASIR'A TEŞEKKÜR

İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in ilk 24 saat içinde tedaviye olumlu cevap verdiği ve hızla tedavisine devam edildiği öğrenilirken, kendisi ve ailesini haber yapan Yeni Asır ve A Haber ekibine teşekkür eden Leyla Gülüşken, "Bize haberlerinizle destek verdiniz. Burada Malmö'de herkes bizi konuşuyor. Hastanede babama bakmayıp eve gönderen doktorlar arayıp bilgi almak istiyorlar. İsveç basını kapımızdan ayrılmıyor. Ancak iş işten geçti, ülkem bize sahip çıktı. Kendi arkadaşlarım bile yaşanan sürece inanamıyor" ifadelerini kullandı.



Çocukların testi negatif çıktı

Gülüşken ile birlikte Türkiye'ye getirilen çocuklarının testlerinin negatif çıktığı önümüzdeki günlerde hastanede tutulup tutulmamalarına karar verileceği öğrenildi.





Leyla Gülüşken, Türkiye'nin bu süreçte yaptıklarını İsveç'te herkesin hayranlıkla izlediğini söyledi.

Fatih ŞENDİL