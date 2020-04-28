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Haberler Gündem Son dakika: Ücretsiz maske dağıtımında yeni düzenleme!

Son dakika: dağıtımında yeni düzenleme!

Son dakika: Ücretsiz maske dağıtımında yeni düzenleme!

28.04.2020, 13:56 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020,14:09

Son dakika haberine göre, dağıtımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacak. Bu vatandaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan temin edecek.

Ücretsiz maske dağıtımı için yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacak. Bu vatandaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan temin edecek.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"YENİ DÜZENLEME YAPILDI"

"Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

"SGK'LI ÇALIŞANLAR MASKELERİNİ İŞ YERLERİNDEN TEMİN EDECEK"

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir."

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