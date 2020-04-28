Türkiye’de virüs zirveyi 23 Nisan’da yaptı

Prof. Dr. Alpay Azap, “İyileşme oranı her gün %3 civarında artıyor. Bugün 23 Nisan’ın artık toplam vakada zirve olduğu kesinleşti” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, salgınla mücadelede son gelişmeler ve güncel durumun son derece olumlu olduğunu söyledi. Vakaların ve ölümlerin artış hızının giderek düşmesiyle iyi yönde ilerleyişin devam ettiğini kaydeden Azap, "İyileşme oranı, artık neredeyse her gün %3 civarında artıyor. Bugün de öyle oldu. 23 Nisan'ın "Toplam Aktif Vaka"da zirve olduğu artık kesin gibi" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 3 İYİLEŞME

Azap, "Vaka sayıları iyileşen vakalar ve ölüm oranı verileri ile yapılan inceleme tablolarda görülen net rakam, virüsle mücadelede 23 Nisan en yüksek rakam. Bu rakamların ardından son güne kadar yüzde 3 oranında iyileşme dikkat çekiyor. Bu rakam umut verici bir rakam, bu oranla devam edeceğimize ve daha başarılı sonuçlar alacağımıza inancımız tam" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL