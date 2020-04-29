Gülüşken’in yoğun bakımda 3. günü

İsveç'ten Türkiye'ye getirilen ve Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Emrullah Gülüşken sürekli kontrol altında tutuluyor.

Yoğun bakımda 3 günü geride bırakan ve saatte bir kontrol edilerek gerekli tıbbı müdahaleler yapılan Gülüşken'in aynı hastanede karantinada olan çocuklarında korona virüse rastlanmadı.

MORALLERİ YÜKSEK

Yapılan testleri negatif çıkan çocuklar yoğun bakımda yatan babalarından haber alıyor, kendileriyle ilgili bilgiler de babaya ulaştırılıyor. Bu şekilde moraller yüksek tutuluyor.

Sağlık durumu anlık kontrol edilen Emrullah Gülüşken'in karantinadaki çocukları da aynı hastanede tutuluyor.