  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Gülüşken’in yoğun bakımda 3. günü

Gülüşken’in yoğun bakımda 3. günü

Gülüşken’in yoğun bakımda 3. günü
Giriş Tarihi: 29.4.2020

'ten 'ye getirilen ve Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan sürekli kontrol altında tutuluyor.

Yoğun bakımda 3 günü geride bırakan ve saatte bir kontrol edilerek gerekli tıbbı müdahaleler yapılan Gülüşken'in aynı hastanede karantinada olan çocuklarında korona virüse rastlanmadı.

MORALLERİ YÜKSEK
Yapılan testleri negatif çıkan çocuklar yoğun bakımda yatan babalarından haber alıyor, kendileriyle ilgili bilgiler de babaya ulaştırılıyor. Bu şekilde moraller yüksek tutuluyor.

Sağlık durumu anlık kontrol edilen Emrullah Gülüşken'in karantinadaki çocukları da aynı hastanede tutuluyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gülüşken’in yoğun bakımda 3. günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA