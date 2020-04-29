Hastanelere yakın yerlerde açılacak ve sağlık çalışanlarının riskini en aza indirecek pandemi eczanelerinde sadece koronavirüs (covid-19) ilaçları bulunacak.
Koronavirüs salgını sürecinde kovid-19 pandemi eczaneleri kurulması için çalışmalara başlandı. Sağlık tesislerine yakın alanlarda kurulacak olan pandemi eczaneleri ile ilgili detaylar da belirlendi.
İşte onlardan bazıları:
* Eczaneler en az 10 metrekarelik bir alana sahip olacak.
* Korumalı penceresi ve korunaklı kapısı bulunacak.
* Bulaşma, riski sebebiyle hasta ile eczacı arasında fiziksel bir bariyer oluşturulacak.
* İlaçlar, göğüs hizasında yer alan bir pencere aracılığı ile hastalara verilecek.
* İlaç teslim alanı ve kapı girişi 7/24 kamera sistemi ile takip edilecek.
* Eczanelerden yalnızca COVID-19 tedavi rehberlerinde yer alan ilaçlar verilecek.
* Hasta yoğunluğu olması hâlinde izolasyon kurallarına uygun olarak bir alan oluşturulacak.
* İlaç paketinin üzerinde mutlaka hasta adı, ilaç adı, günlük uygulama dozu, tedavi süresi, uygulama yolu, muhafaza şartlarına ilişkin bilgiler yer alacak.
* İlaç deposundan, stok bitmeden ilaç talebinde bulunulacak.
* Görevli eczacı ve personel, doğrudan temasta bulunacağı için kişisel koruyucu ekipman kullanarak hizmet verecek.
Koronaya özel eczane! Sadece o ilaçlar satılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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