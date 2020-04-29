Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk tarih verdi

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk yeni tip koronavirüs vakasının ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerisine uyan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda eğitime ara vererek 23 Mart tarihinde uzaktan eğitim sürecine başladı. 25 Mart tarihinde alınan Bilim Kurulu kararı ile okulların 30 Nisan tarihine kadar uzaktan eğitime devam etmesi uygun görüldü.

31 MAYIS'A KADAR UZATILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını belirtti. Koronavirüs salgınına karşı alınan bu tedbirlerin ardından normal eğitime ne zaman dönüleceği merak konusu oldu.

1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILABİLİR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programındat üm öğrenciler tarafından merak edilen "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk,"Normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam ederse 1 Haziran'da okullar açılabilir" ifadelerini kullandı.

"SORUMLU SINIF GEÇME SÖZ KONUSU OLACAK"

Bakan Selçuk, öğrencilerin sınıfı nasıl geçeceği yönündeki soruya da yanıt verdi. Selçuk, "Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla" dedi.