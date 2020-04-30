Başkan Erdoğan yardım yapılan ailelerle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'ta Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği ailelerle video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'ta Vefa Destek gruplarının yardımda bulunduğu ailelerle görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/OAn9ALOkwT — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 30, 2020

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