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Başkan Erdoğan yardım yapılan ailelerle görüştü

, Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak’ta gruplarının yardımda bulunduğu ailelerle video konferansla görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan yardım yapılan ailelerle görüştü

30.04.2020, 18:31 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020,18:41

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'ta Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği ailelerle video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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