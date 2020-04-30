Bizi buradan kurtarın

Türkiye'den İtalya'nın Trieste Limanı'na ihracat ürünleri taşıyan Türk şoförler, TIR'ları ile birlikte gemi yoluyla 23 Şubat'ta İtalya'ya gitti. Avrupa'nın çeşitli ülkelerine sefer yaparak malları boşaltan şoförler, Türkiye'ye dönmek için limana geldiklerinde ise büyük şok yaşadı. Korona virüs salgını nedeniyle sarsılan İtalya'ya giriş çıkışların yasaklanmasıyla 200'e yakın Türk şoför, Trieste Limanı'nda mahsur kaldı. RO-RO taşımacılığı yapan firmanın TIR dorselerini aldığı şoförler, geldikleri gemiye binemeyince limanda mahsur kaldı.

KORONADAN BİR ŞOFÖR ÖLDÜ

Türk şoförler yaklaşık 2 aydır kaldıkları TIR'ların içerisinde bir yandan açlık ve susuzlukla diğer yandan da hastalığa karşı mücadele veriyor. Sağlıksız koşullarda yaşam savaşı veren Türk şoförlerden İstanbullu Serhat Kütükçü, korona virüs nedeniyle 14 Nisan'da hayatını kaybetti. Şoförler, vizeleri bittiği için limandan dışarıya adım dahi atamıyor. Yeni Asır'ın telefonla görüştüğü şoförler, Başkan Erdoğan'ın kendilerinin seslerine de çare olmasını beklediklerini söylediler.

TIR'DA YAŞAM MÜCADELESİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinden şoför Sahin Sevtekin, "Yaklaşık 15 yıldır TIR şoförüyüm. İstanbul Pendik, İzmir Çeşme Limanlarından yüklenen ihracat ürünlerini Avrupa ülkelerine götürüyoruz. Malzeme yüklü TIR'larımızla gemi yoluyla 23 Şubat'ta İtalya'nın Trieste Limanı'na ulaştık. Malları yerlerine teslim ettikten sonra limana döndüğümüzde bizleri getiren geminin yetkilileri, TIR'ları geri alacaklarını ancak şoförleri korona virüs nedeniyle gemiye alamayacaklarını söylediler. Kalacak yerimiz olmadığı için TIR'ları vermedik. Gemi sadece TIR dorselerini alıp gitti. Biz şoförler limanda mahsur kaldık" dedi.





'EŞİME VE ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Başkan Erdoğan'dan yardım beklediklerini dile getiren Sevtekin, "Türkiye'nin dışarıda hiçbir yurttaşını bırakmadığını biliyoruz. İtalya'daki Türkleri almak için de uçak geldi ancak vizelerimiz bittiği için kaçak statüsünde olduğumuzdan uçağın indiği noktaya gidemedik. Cumhurbaşkanımızdan sesimize çare olmasını bekliyoruz. Bizi bu çileden kurtarın Cumhurbaşkanım. Artık eşime ve çocuklarıma kavuşmak istiyorum" diye konuştu.



KİMSE BİZİMLE İLGİLENMİYOR

TIR'ların içerisinde 2 aydır hayatta kalma mücadelesi verdiklerini belirten Sevtekin, şunları söyledi: "1 Mart'tan beri limandayız. Firmanın gönderdiği kısıtlı parayla aldığımız ekmek, su, domates ve yumurta ile karnımızı doyuruyoruz. 27 Mart'ta vizelerimiz doldu. İtalya'da kaçak duruma düştüğümüz için dışarıya adım atamıyoruz. İtalyan yetkililer bizimle ilgilenmiyor. İstanbullu şoför arkadaşımız, tedavi göremediği için koronadan hayatını kaybetti. Bizler de virüse yakalanmaktan korkuyoruz. Yattığımız, yemek yediğimiz yerler pislik içinde. Ailelerimiz bizim için çok endişeleniyorlar. Bu şartlarda daha ne kadar hayatta kalabiliriz bilemiyorum."

Kazım YÖRÜKCE