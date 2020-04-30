Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından kan stoklarının azalması üzerine Twitter'dan açıklama yaptı.
Kınık, 'Çok acil duyuru' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Yurt genelinde kan stoklarımız kritik seviyenin altına düştü Covid-19 salgını ve ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var" diyerek, kan bağışı noktalarını paylaştı.
Kızılay'dan çağrı! Kritik seviyenin de altına indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.