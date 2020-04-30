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'dan çağrı! Kritik seviyenin de altına indi

Türk Genel Başkanı Kınık, yurt genelinde kan stoğunun kritik seviyenin altına düştüğünü duyurarak, çağrısında bulundu.

Kızılay'dan çağrı! Kritik seviyenin de altına indi

30.04.2020, 09:09

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından kan stoklarının azalması üzerine Twitter'dan açıklama yaptı.

Kınık, 'Çok acil duyuru' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Yurt genelinde kan stoklarımız kritik seviyenin altına düştü Covid-19 salgını ve ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var" diyerek, kan bağışı noktalarını paylaştı.

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