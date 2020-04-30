Merkez Bankası Başkanı Uysal açıkladı! İşte yeni enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sanal olarak gerçekleştirilen Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı'nda sunum yapıyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"2020 yılına ilişkin gelişmiş ülke enflasyon tahminleri geriledi.



Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretti.



Tüketici enflasyonu 2020 yılının ilk çeyreğinde ocak enflasyon tahminlerimizle uyumlu bir seyir izledi.



Sistemin fonlama ihtiyacındaki artışa bağlı olarak api aracılığıyla sağlanan net fonlama miktarı arttı.



Sistemin fonlama ihtiyacındaki artışa bağlı olarak api aracılığıyla sağlanan net fonlama miktarı arttı. Aldığımız tüm tedbirlerle bankacılık sektörü ve reel sektöre likitideyi uygun koşullarda sağlamayı amaçlıyoruz. 2020 yılı için petrol tahminini 60 dolardan 32,6 dolara düşürdük.



Enflasyonun 2020 yıl sonunda %7,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %8,2)



Enflasyonun 2021 yıl sonunda %5,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (önceki %5,4)



Salgına bağlı gelişmeler mart ayı ortalarından itibaren iktisadi faaliyeti dış ticaret, turizm ve iç talep kanallarıya sınırlamaya başlamıştır.



Enflasyonda düşüşün temmuz ayından itibaren hızlanacağını öngörüyoruz."