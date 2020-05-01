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Başkan Erdoğan, Cerrahpaşa'da tedavi gören hastalarla görüştü

Son dakika haberine göre Başkan , ’nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Başkan Erdoğan, Cerrahpaşa'da tedavi gören hastalarla görüştü

01.05.2020, 16:03 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,16:38

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağlanarak, hastalar ile video konferansla görüştüğü belirtildi.

Görüşmeyi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

AA

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