Can Dündar fena yakalandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar yeni bir skandalla daha gündeme geldi. Daha önce yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalar ve kara propagandayla sık sık gündeme gelen Dündar, bu sefer öyle bir şey yaptı ki; sosyal medyaya rezil oldu. Dündar, Twitter'da porno izlerken yakalandı.





YANLIŞLIKLA "BEĞEN" TUŞUNA BASINCA İFŞA OLDU!

Twitter'da erotik yayınlar ve porno videoları yayınlayan bir hesabın yayınladığı görüntüyü izleyen Dündar, yanlışlıkla videonun beğenme tuşuna basınca ifşa oldu.





TWİTTER'DA ALAY KONUSU OLDU

Can Dündar'ın skandalı sonrası Twitter'da "#SapıkCanDündar" etiketi açıldı. Binlerce vatandaş Can Dündar'a tepki gösterdi. #SapıkCanDündar etiketi kısa sürece TT oldu.