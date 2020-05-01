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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü

Fahrettin Koca, Sağlık ve Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre, Fahrettin Koca, Sağlık ve Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü. Bakan Koca görüşmeye ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü

01.05.2020, 08:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Alex Azar ile bugün bir telefon görüşmesi yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD'ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin aldığı tedbirlerle tedavide geliştirdiğimiz yöntemleri detaylı olarak anlattık" dedi.

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