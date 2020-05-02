Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: Haziran ayında yapılacak "Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları" tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum.
Son dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları elektronik ortamda yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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