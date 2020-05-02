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Haberler Gündem Son dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları elektronik ortamda yapılacak

Son dakika: 20 bin başvuruları elektronik ortamda yapılacak

Son dakika haberine göre, Bakanı Selçuk, 'Haziran ayında yapılacak 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek.' açıklamasında bulundu.

Son dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları elektronik ortamda yapılacak

02.05.2020, 10:43 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020,10:57

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: Haziran ayında yapılacak "Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları" tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum.

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